Il contenzioso tributario apre alla svolta telematica

Il decreto delegato sulla giustizia tributaria incrementa l’ utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie informatiche nel contenzioso.

Sottoscrizione procura alle liti

La prima novità, che entra in vigore con i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, concerne l’autentica della sottoscrizione della procura alle liti che è stata oggetto in alcune sezioni civili della Cassazione (non quella tributaria) di dubbi interpretativi tanto da...