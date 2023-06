Il contribuente forfettario determina il reddito per cassa Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda Un contribuente ha ricevuto la CU 2023 relativa alle provvigioni pagate nel 2022 in regime forfettario. La casa mandante ha dichiarato l’importo totale che ha pagato nel 2022 mentre l’agente ha ricevuto con valuta 2 gennaio 2023 l’ultima fattura datata dicembre 2022. Si chiede se si può dichiarare un importo diverso rispetto a quello dichiarato dalla ditta e quali documenti eventualmente archiviare per futuri controlli da parte dell’agenzia delle Entrate oppure se bisogna dichiarare l’importo indicato nella CU 2023 ricevuta.

M. M. - Venezia

La determinazione del reddito per il contribuente che opera in regime forfettario è improntata al criterio di cassa e pertanto il periodo d’imposta che rileva per l’imputazione del corrispettivo è quello in cui ne viene conseguito in concreto il pagamento ossia la disponibilità della somma. Quest’ultima, qualora venga adottato l’utilizzo del bonifico, è da ritenersi verificata secondo l’orientamento dell’amministrazione finanziaria, all’atto dell’accredito sul conto corrente , individuabile, in base...