Il credito Ires chiesto a rimborso nella dichiarazione 2022 non entra in Redditi 2023 di Gianluca Dan

La domanda Nella dichiarazione dei redditi 2022 è sorto un credito Ires per 50mila euro; 40mila euro sono stati richiesti a rimborso e 10mila euro sono stati riportati nel nuovo anno. Queste informazioni sono state riportate, come da istruzioni, nel quadro RX (colonna 4 la richiesta del rimborso e colonna 5 per l’utilizzo compensazione). Visto che il credito del 2021 ovviamente non è stato ancora rimborsato, nella dichiarazione 2023 và riportato nuovamente il credito richiesto a rimborso o non si deve più comunicare visto che è stato già esposto in un dichiarativo? A.G. - BARI

Il credito emergente dalla dichiarazione dei Redditi va esposto nel quadro RX dell’anno in cui si è originato e il contribuente compilando l’apposito rigo indica all’agenzia delle Entrate se tale credito va chiesto a rimborso (colonna 4) ricordando che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione o il credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione (colonna 5). Se il contribuente non esercita alcuna...