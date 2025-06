Il danno da demansionamento deve essere provato con fatti concreti

Il demansionamento non produce un danno in re ipsa: dall’inadempimento del datore che assegna al dipendente mansioni inferiori a quelle cui il prestatore avrebbe diritto non consegue automaticamente un diritto al risarcimento. È il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ ordinanza 11586 del 2 maggio 2025. Al contrario, il lavoratore deve allegare e provare, anche per presunzioni, la lesione patrimoniale e non patrimoniale patita in seguito alla condotta aziendale. Il giudice può desumere...

