Il maggior credito 2019 segnalato dalle Entrate va rigenerato in dichiarazione

La domanda

Un contribuente riceve nel 2024 un avviso bonario relativo a un maggior credito per l’annualità 2019 modello Redditi 2020. Il credito è stato confermato tramite Civis da parte dell’agenzia delle Entrate. Chiediamo successivamene quale sia la dichiarazione integrativa da trasmettere e quale sia l’annualità corretta da riportare nel rigo DI e RX del modello Redditi 2025 anno 2024. Poiché in alcuni Civis di conferma ci è stato chiesto di inviare la dichiarazione integrativa per il periodo successivo (anno 2020 modello 2021) in altri dell'anno stesso (anno 2019 modello 2020) e quale sia nell'integrativa la corretta compilazione del rigo RX

D. F. - Modena