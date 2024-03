Il master universitario svolto dal dipendente può essere un benefit

La domanda In un’azienda priva di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori che frequentano corsi professionali ovvero master universitari in contesti che possono apportare vantaggi alla stessa in termini di accrescimento di professionalità, il costo sostenuto per tali corsi ovvero master viene integralmente rimborsato. Ritenete che detti rimborsi costituiscano benefit per i lavoratori?

G. B. - Mantova

In base all’articolo 51, comma 1 del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere» che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti (e in particolare...