Il Modello Redditi Enc recepisce le modifiche della riforma fiscale

Quando Il modello Redditi 2024 Enc deve essere presentato, in via telematica, entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (in caso di esercizio 2023 coincidente con l’anno solare il termine di presentazione è fissato entro il 15 ottobre 2024).

Cosa scade Il modello Redditi 2024 Enc - Enti non commerciali deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023.

Per chi Il modello deve essere utilizzato dagli enti, pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato e altri soggetti, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, cioè dai soggetti Ires indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere c) e d) del Dpr 917/1986.