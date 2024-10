Il nodo dell’opzione per la tassazione all’apertura della successione

Per la tassazione anticipata nei trust con beneficiari con disabilità grave resta ancora qualche nodo da sciogliere. Il nuovo articolo 4-bis, comma 3, infatti, detta un importante criterio “alternativo” per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nell’ambito dei trust e di altri vincoli di destinazione, prevedendo che il disponente, o il trustee, possa scegliere di corrispondere l’imposta in occasione di ciascun conferimento di beni o diritti o al momento dell’apertura della successione...

