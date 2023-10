Il ripristino della facciata rovinata dalla grandine ha la detrazione solo se è condominiale Marco Zandonà

La domanda In seguito a un’importante grandinata dobbiamo eseguire interventi su un immobile di proprietà per ripristino facciata/capotto e sostituzione pannelli solari termici. Premetto che nel 2021 ho usufruito dell'incentivo bonus facciate 90% (credito poi ceduto tramite la banca). Le nuove spese che dovrò sostenere per ripristinare i danni alla facciata/capotto (rasatura cappotto e verniciatura) e per sostituire i pannelli solari termici, potranno beneficiare di qualche agevolazione fiscale, ad esempio il nuovo bonus facciate al 60%?

L. G. - Reggio Emilia

Nel caso di specie si rende applicabile la detrazione del 50% (e non anche il bonus facciate, che si è applicato sino allo scorso 31 dicembre 2022). L’installazione, sostituzione o integrazione dei pannelli fotovoltaici effettuato in edificio residenziale posseduto da persona fisica, fruisce della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate...