Impatriati e remote working: regole chiare sugli incentivi di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Link utili Dre Lombardia, risposta a interpello n. 904–383/2023 Altri provvedimenti









Con la risposta a interpello n. 904–383/2023, non pubblicata, l’agenzia delle Entrate (Dre Lombardia) torna sul tema dell’applicabilità del regime fiscale per i lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) alle ipotesi di “remote working” svolto a favore di un datore di lavoro estero. A conferma del crescente interesse per questa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il caso analizzato nella risposta – pur ritenuto inammissibile ai fini dell’interpello – offre lo spunto per ripercorrere...