Impatriati, per il lavoratori dipendenti contributi previdenziali calcolati sull'intero reddito di Marco Nessi e Alberto Traballi

Nella circolare 7 giugno 2023, n. 52, l’Inps ha risolto soltanto parzialmente, per i lavoratori impatriati (ex articolo 16 e seguenti, Dlgs 147/2015) l’annoso dubbio interpretativo relativo alla formazione della corrispondente base imponibile previdenziale, avendo affermato che, nei casi di barratura della casella in corrispondenza dei quadri RF e RG (relativi alle imprese individuali), la base imponibile è la stessa individuata ai fini Irpef.

In base all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, i redditi di...