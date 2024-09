Importazione temporanea per il bene extra Ue lavorato e assemblato in Italia

La domanda

Il cliente finale (extra Ue) Alfa effettua un ordine di acquisto di un bene presso il suo fornitore (extra Ue) Beta, tale bene viene inviato da Beta ad altro soggetto italiano per la lavorazione e l’assemblaggio in un unico prodotto che verrà poi spedito ad Alfa. Alfa riceverà due distinte fatture: una da parte del soggetto italiano per la lavorazione /assemblaggio effettuata in Italia e l'altra dal fornitore Beta per l'acquisto del bene importato per la lavorazione. Dato che il soggetto italiano dovrà importare il bene e fare dogana, senza acquisirne la proprietà in ragione del fatto che l'acquisto del bene iniziale viene effettuato da Alfa, come dovrà comportarsi in fase di importazione in dogana? Inoltre, in che modo dovrà fatturare l'operazione di lavorazione effettuata nei confronti di Alfa?

S. S. - Varese