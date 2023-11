Imposta sulla benzina, illegittimità retroattiva di Massimo Romeo

L’intervenuta abrogazione dell’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), a causa del contrasto con il diritto dell’Unione europea, ha effetti anche sulle annualità pregresse, fatti salvi i rapporti esauriti per maturata decadenza e/o prescrizione. Tale interpretazione appare rispettosa del principio di primazia della normativa comunitaria in base al quale il giudice nazionale può disapplicare la normativa interna di uno Stato membro aderente alla Comunità europea, quando essa contrasta...