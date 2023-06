Imposta di registro e di bollo per le riserve distribuite ai soci e già tassate di Gianluca Dan

La domanda In riferimento ad una srl in caso di distribuzione ai soci di una riserva di trasformazione già tassata ai sensi dell’articolo 170, comma 3 del Tuir e pertanto non costituente reddito per i soci, si devono espletare gli stessi adempimenti fiscali previsti per la distribuzione dei dividendi con ritenuta del 26% quali: deposito verbale assemblea in bollo, pagamento imposta di registro fissa e compilazione del modello 69 ?

S. I. - Firenze

Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all’Ires a società soggetta a tale imposta, ai sensi dell’articolo 170, comma 3 del Tuir, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5 del Tuir, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6, articolo...