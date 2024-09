Imposte fisse sull’edificio valorizzato anche se la società non è immobiliare

Per poter fruire dell’agevolazione disciplinata (sino al 31 dicembre 2021) dall’articolo 7 della legge n. 34/2019 – volta a favorire la valorizzazione edilizia tramite il recupero di fabbricati con criteri antisismici ed il conseguimento di una classe energetica di primo livello con successiva rivendita – non è necessario che l’impresa acquirente abbia come attività principale quella di compravendita di beni immobili, essendo sufficiente che, in concreto, abbia operato la predetta valorizzazione ...

