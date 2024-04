In partenza il Laboratorio professionale sull’accertamento con Dario Deotto

È in partenza il Laboratorio professionale certificato curato da Dario Deotto in tema di Accertamento, riscossione e sanzioni. I laboratori sono percorsi formativi specialistici a numero chiuso, curati dai maggiori esperti delle diverse tematiche, che prevedono 10 incontri in diretta online e un appuntamento in presenza a Milano alla sede del Sole 24 Ore, e consentono ai partecipanti di formare un vero e proprio gruppo di lavoro con il quale analizzare e affrontare i problemi più complessi della pratica professionale.

Il modus operandi non sarà quello della lezione frontale, ma si punterà a coinvolgere i partecipanti a 360 gradi, offrendo anche un’occasione di networking oltre che di approfondimento professionale.

I temi della delega in primo piano

Il Laboratorio è rivolto ai professionisti (principalmente, commercialisti e avvocati) che sono specializzati, o intendono specializzarsi, in materia di accertamento, riscossione e sanzioni amministrative tributarie. Tre argomenti che saranno profondamente modificati dall’attuazione della delega fiscale.

In tema di accertamento è già intervenuto il decreto legislativo 13/2024, mentre le sanzioni e la riscossione sono al centro di due diversi decreti delegati varati in via preliminare dal Consiglio dei ministri nelle scorse settimane.

Le informazioni e le condizioni di partecipazione sono sul sito del Sole 24 Ore Formazione.