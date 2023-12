In presenza di una struttura sanitaria autorizzata è ammessa la fattura in esenzione Iva

La domanda

La società Alfa Srl ha come oggetto «la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di strutture mediche polispecialistiche, ambulatori,rese dai propri collaboratori centri diagnostici, cliniche e comunque di strutture socio sanitarie in genere, consistente nella predisposizione delle strutture materiali, degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, nonché la messa a disposizione di propri operatori tecnici e sanitari a favore di soggetti istituzionali e privati…». La stessa vorrebbe inviare propri collaboratori medici (dipendenti, co.co.co, partite Iva) regolarmente iscritti all’Albo, presso strutture mediche regolarmente autorizzate (private e pubbliche) per l’esercizio dell’attività medico – sanitaria. Considerando che la società non ha una propria struttura fisica – sanitaria (studio, macchinari, ecc…) ma solo una sede amministrativa, potrà fatturare le prestazioni mediche rese dai propri collaboratori ai clienti, strutture mediche sanitarie, in esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.18)?

V. S. - Monza