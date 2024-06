Inammissibile l’appello senza contestazioni specifiche alla sentenza di primo grado

L’appello senza specifiche critiche e censure alla sentenza di primo grado è inammissibile, in quanto viola l’articolo 53 del Dlgs 546/1992. La norma impone che l’appello debba contenere «i motivi specifici dell’impugnazione», con ciò precludendo che questi possano esaurirsi in una censura generale alle ragioni indicate dal giudice di primo grado. È dunque necessario che il gravame contenga la denuncia specifica dei motivi per i quali l’iter logico e giuridico esplicitato dal giudice di primo grado...

