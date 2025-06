Inesistente la notifica tramite Pec non presente nei pubblici elenchi

Prosegue il dibattito giurisprudenziale sulla validità della notifica di un atto tributario mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici registri. La Cgt della Puglia nella sentenza n. 4042/3/2024 (presidente e relatore Diliso) ha addirittura sanzionato con l’inesistenza la notifica di una cartella di pagamento trasmessa dall’esattore da un indirizzo Pec non presente nell’indice Ini-Pec e neppure in altro elenco pubblico ad esso assimilato, in quanto ha...