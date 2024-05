Investimenti 4.0, rileva il primo impegno vincolante

Sciolto il nodo legato all’inizio dell’investimento per il credito d’imposta beni 4.0. La data da prendere in considerazione diventa la stessa prevista anche dalla legge Sabatini e coincide con il primo impegno vincolante a effettuare l’ordine. Si aggiunge così una terza specifica per l’agevolazione prevista a favore dei beni 4.0.

L’informazione è stata resa nota dal Gestore dei servizi energetici (Gse), sul proprio sito web, nell’intento di fornire chiarimenti e strumenti di supporto per la compilazione...