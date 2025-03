Investimenti esteri, con il regime dichiarativo obbligo del quadro RW

Gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o amministrazione ad intermediari italiani non devono essere indicati nel quadro RW a condizione che il contribuente abbia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito. In regime dichiarativo, invece, resta l’obbligo di compilare il quadro RW. È quanto incidentalmente viene precisato nella risposta a interpello 75/2025 delle Entrate riguardante gli adempimenti fiscali di intermediario e cliente...

