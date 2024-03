Irap, deducibili i rimborsi chilometrici ai dipendenti a tempo indeterminato

La domanda Per i dipendenti a tempo indeterminato i rimborsi km (importi rientranti nelle tabelle Aci) inseriti in busta paga sono deducibili dalla base imponibile Irap?

P. N. - Milano

Nel precedente regime Irap, in vigore fino al 2007, le indennità chilometriche erano indeducibili. Si veda al riguardo il punto 2.2.2 della circolare 148/E/2000 che si riporta: «sono deducibili, altresì, le somme rimborsate analiticamente al dipendente o al collaboratore per spese anticipate dagli stessi, ma sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, nonché i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione ...