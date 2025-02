Ispezioni fiscali in azienda: dossier sulle modifiche dopo lo stop della Cedu

L’eco di Strasburgo si è già fatto sentire negli uffici romani del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che ha bocciato le norme italiane sulle ispezioni fiscali in azienda (si veda l’articolo «Ispezioni fiscali in azienda, Italia bocciata dalla Cedu») obbliga a reagire tempestivamente. L’ipotesi, al momento solo tale, è quella di valutare un intervento normativo per il futuro per fare in modo che tutte le lacune in termini di mancate...

