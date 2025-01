Iva al 4% per il taglio e il confezionamento di formaggi da rivendere alla Gdo

La domanda La società Alfa svolge attività di confezionamento prodotti alimentari e commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. La società intende acquisire una partita di forme intere di formaggio alle quali apportare i seguenti servizi: taglio, pulitura e confezionamento. Il prodotto completo dei suddetti servizi verrebbe successivamente rivenduto alla grande distribuzione. Si chiede se sia corretta l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, prevista per la cessione del formaggio, anche per i servizi aggiuntivi di cui sopra in quanto ritenuti accessori e complementari alla vendita.

M. A. - Parma

Nel caso descritto, si ritiene che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile anche alle prestazioni di taglio, pulitura e confezionamento del formaggio, in quanto servizi strettamente accessori alla cessione del bene. L’articolo 12 del decreto Iva stabilisce che il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni, effettuati direttamente dal cedente o ovvero per suo conto e a sue...