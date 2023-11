Iva al 4% sulla nuova costruzione se la prima casa si vende entro un anno di Marco Zandonà









La domanda Sono proprietario di immobile adibito a prima casa che entro un mese circa verrà venduto. Contestualmente ho avviato i lavori per la costruzione di quella che sarà la nuova prima casa. L'impresa può già emettere fatture con l'Iva agevolata al 4% oppure devo prima aver ceduto l’attuale immobile?

A. S. - La Spezia

La risposta è affermativa. Basterà vendere la casa pre posseduta entro un anno dall’ultimazione dei lavori. La costruzione della prima casa fruisce delle stesse agevolazioni previste per l’acquisto con rogito. Il nuovo acquisto (per rogito o su appalto per la costruzione come nel caso di specie) fruisce delle agevolazioni prima casa (n.21 o 39 Tabella A, Parte II, DPR 633/72 cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna) in presenza dei requisiti di legge...