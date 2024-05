Iva agevolata «prima casa» anche senza dichiarazione dell’acquirente nel preliminare

Con l’ordinanza n. 9084/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prima casa sconta l’Iva agevolata anche senza dichiarazione da parte dell’acquirente nel preliminare. Inoltre, la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè, in altre parole, l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale.