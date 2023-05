Iva non dichiarata, la Corte Ue promuove la sanzione belga del 20% al lordo dell’imposta detraibile di Giorgio Emanuele Degani

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In tema di imposte armonizzate – e, in particolare, di Iva – le sanzioni amministrative devono essere proporzionate. Tale principio è rispettato nel caso in cui la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’Iva all’Erario venga punito con una sanzione pari al 20% dell’imposta dovuta. È quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza resa nella causa C-418/22 del 17 maggio 2023.



Inoltre, i giudici hanno escluso che la sanzione debba essere calcolata assumendo a ...