Iva, TR rettificativo per ridurre l’importo del credito spettante

La domanda

Il 20 luglio 2023 è stato inviato ed accettato, entro i termini, il modello TR con relativo visto per la richiesta in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre 2022 pari a 17.279,17 euro. Successivamente in data 21 luglio 2023 ci si è accorti di un errore di registrazione nel registro Iva acquisti relativo a una nota di credito del mese di giugno. Tale errore genera un minor credito da compensare, l’importo corretto del credito è pari 17.246,53 euro. Facendo riferimento alle risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 82/2018 e 99/2014 e alla circolare 35/E/2015 si evince che non è possibile procedere a nuovo invio TR che vada a modificare l’importo chiesto a compensazione. Si chiede quale sia la modalità corretta per comunicare/compensare il corretto credito. Si potrebbe andare semplicemente compensare il minor credito corretto pari a € 17.246,53 ? Questo però genererebbe una differenza sul cassetto fiscale di 32 euro che rimarrebbero non compensati, in tal caso andrebbero semplicemente ignorati? Cordiali saluti

A. D. PG