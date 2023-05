Iva, volata finale per la dichiarazione. Invio tardivo entro luglio di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ultimi giorni per i contribuenti che devono presentare il modello Iva 2023, per il 2022. Scade martedì 2 maggio 2023 il termine entro il quale deve essere presentata in via telematica la dichiarazione annuale Iva per il 2022, che va trasmessa anche se non ci sono operazioni imponibili. Per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione, che “saltano” la scadenza del 2 maggio, si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni...