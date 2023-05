L’acquisto di titoli fa scattare il recapture della Super Ace Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Si chiede conferma circa la necessità di restituzione della super Ace nel caso in cui la base Ace 2022 abbia subito un decremento rispetto a quella 2021 a causa della sterilizzazione per acquisto di attività finanziarie e non per distribuzione di utili.

R. C. - Milano

L’agenzia delle Entrate è stata molto scarna nelle risposte in merito al recapture dell’Ace innovativa. Si ritiene comunque che nel caso del lettore si debba operare il recapture in quanto la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulta inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. In questa fattispecie l’articolo 19, comma 5 del Dl 73/2021 prevede la restituzione dell’importo pari...