L’adempimento collaborativo cancella le sanzioni tributarie di Alessandro Germani









Sono stati accolti al Senato alcuni emendamenti per ciò che concerne il regime dell'adempimento collaborativo, che prevedono l’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, unitamente alla riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

A ciò si aggiunga anche l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele. ...