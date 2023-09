L’amministratore di condominio non compila il quadro AC per la fattura del forfettario di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda Vorrei sapere se i contribuenti forfettari che fatturano ai condomini vanno inseriti dall’amministratore nel quadro AC del modello Redditi se i loro compensi superano i 250 euro.

A. M. - Messina

Nonostante l’interesse che la questione riveste, non sono state fornite, in sede amministrativa, specifiche istruzioni operative sull’obbligo o meno di indicare nel quadro AC del modello Redditi i dati e i valori economici superiori a 250 euro, relativi a fornitori del condominio che operano in regime forfettario. Si riscontra, tuttavia, un condivisibile orientamento favorevole all’esonero dal predetto adempimento di monitoraggio fiscale da parte dell’amministratore condominiale, in quanto "surrogato...