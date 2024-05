L’emissione di una fattura elettronica con data errata è un errore formale

La domanda

Un contribuente forfettario ha emesso e inviato nei termini al sistema di interscambio cinque fatture elettroniche nell'anno 2024. La fattura numero 5 è del 28 marzo 2024 ed è stata inviata al sistema di interscambio nei termini nella stessa data di emissione. Al momento dell'emissione della fattura numero 6 del 28 marzo 2024, a seguito di una svista, il contribuente erroneamente indica quale data fattura 28 febbraio 2024 in luogo di quella corretta ed invia, sempre in data in data 28 marzo 2024, la fattura 6 indicante la data di emissione errata al sistema di interscambio . Essendo palese che l’errore è dovuto ad una svista e non ad un ritardo di invio della fattura elettronica come dobbiamo considerare la questa violazione? Si tratta di una violazione meramente formale oppure di una violazione formale quindi soggetta alla sanzione in misura fissa prevista? In questo secondo caso bisogna emettere una nota di credito e riemettere la fattura con data corretta oppure è sufficiente versare la sanzione prevista?

