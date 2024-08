L’inclusione nel gruppo Iva può essere retroattiva nel caso di invio tardivo

Il gruppo Iva è un istituto disciplinato in ambito unionale dall’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE ed è divenuto operativo in Italia dal 2019 in virtù delle norme contenute nell’articolo 70-bis e seguenti del Dpr 633/1972.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per la costituzione del gruppo Iva è soggetto al cosiddetto principio “all-in all-out”, sulla base del quale sono tenuti alla partecipazione al gruppo Iva tutti i soggetti tra i quali ricorrono i vincoli normativi, nessuno escluso.

L’...