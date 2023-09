L’integrativa a credito presentata per correggere errori sconta la sanzione da 250 a 2mila euro

La domanda

A giugno 2020 è stato elaborato un modello Redditi PF - relativo al periodo imposta 2019 per redditi da lavoro autonomo. Il contribuente paga regolarmente l’F24 e la dichiarazione viene inviata telematicamente a settembre 2020. Nei primi mesi del 2021 ci si rende conto che alcune CU non sono corrette e si provvede ad inviare una dichiarazione integrativa a favore. Ad aprile 2023 il contribuente riceve la comunicazione per l’adempimento spontaneo perché l’agenzia delle Entrate rileva un reddito non dichiarato di 3.403 euro. Ricontrollando tutte le CU effettivamente c'è questa differenza e viene inviata la seconda dichiarazione integrativa. Nel ricalcolo delle imposte è emerso che il contribuente aveva pagato più di quanto dovuto già a giugno 2020 pertanto non c'è alcuna imposta a debito da versare, anzi, vi è un maggior credito. Non sono stati compensati crediti. A quanto ammonta la sanzione (da pagare con ravvedimento speciale) da versare entro il 30 settembre 2023?

A. M. - Torino