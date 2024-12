L’istanza nel 2024 prenota la cooperative compliance

Il decreto del viceministro dell’Economia del 6 dicembre 2024 aggiorna il provvedimento n. 54237 del 14 aprile 2016 in base al complessivo restyling che la cooperative compliance ha subito nell’ultimo anno finalizzato alla maggior diffusione dell’istituto. È previsto che chi presenti la domanda nel 2024 abbia tempo un anno per la certificazione del Tcf (tax control framework) da parte dei soggetti abilitati. Ma vediamo in dettaglio.

I nuovi requisiti soggettivi sono ampliati, passando da quelli dimensionali...