L’uso della riserva di rivalutazione per coprire la perdita non viene tassato

La domanda Una società ha chiuso il 2024 in perdita civilistica, negli anni passati ha rivalutato dei macchinari con pagamento della sostitutiva al 3% e iscrivendo un saldo attivo da rivalutazione in sospensione d’imposta. La società presenta altre riserve in bilancio quali riserva legale e straordinaria. Si chiede se, in sede di approvazione del bilancio 2024, tale perdita vada in prima battuta riportata a nuovo e successivamente coperta mediante l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione (in sede di assemblea straordinaria) e se tale fattispecie sia soggetta a tassazione in capo alla società.

M. G. - Brescia

Nel caso descritto, l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione per la copertura della perdita civilistica non comporta tassazione in capo alla società. L’articolo 13, comma 1, della legge 342/2000 stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta. In caso di utilizzo di tali riserve non affrancate «… non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata...