La dichiarazione omessa si può presentare fino alla decadenza

Sanzione per omessi versamenti al 25%, per dichiarazione infedele al 70% e possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino al termine di decadenza a condizione che non siano stati avviati controlli. Per le fatture inesistenti in reverse charge la sanzione è al 5% a condizione che sussista la buona fede. Sono queste alcune novità contenute nella bozza del decreto di riforma delle sanzioni tributarie attuativo della delega fiscale.

Se l’attuale bozza sarà confermata, è previsto:

25% per ritardi...