La ditta individuale emette una fattura con l’importo dell’acconto ricevuto dall’azienda extraUe

La domanda

La mia ditta individuale opera in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973. Recentemente ho siglato un accordo con un’azienda extraUE per la fornitura dei miei prodotti, il quale prevede l’erogazione di un anticipo a titolo di caparra. Vorrei sapere se devo emettere una fattura per questa caparra nell’anno corrente o posso farlo nel nuovo anno, quando effettuerò la spedizione della merce, rilevando tutto il ricavo nel 2024.