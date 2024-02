La nuova tassazione dei redditi, come si applicano aliquote e detrazioni

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2024, ha illustrato le novità del Dlgs 216/2023 di attuazione del primo modulo di riforma Irpef, in base a quanto disposto dalla legge 111/2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare, si tratta della rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito, della modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e, più in generale, della revisione della disciplina delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo.



Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

L’articolo 1, comma 1 del Dlgs 216/2023 introduce per il solo 2024 rilevanti novità in materia di Irpef, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, ai fini della determinazione dell’Irpef lorda, si dovranno applicare le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro....