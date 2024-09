La rivalutazione al 30 novembre può fare il bis per integrare un’operazione parziale

La nuova proroga al 30 novembre dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni potrebbe interessare anche chi ha già rivalutato asset al 30 giugno 2024.

Ci riferiamo alla possibilità estesa dal decreto Omnibus (Dl 113/2024) e riguardante le quote e i terreni detenuti - al di fuori dell’attività di impresa - da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali ed anche soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Se è difficile ...