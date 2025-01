La Sas agricola con soci esteri non Iap può determinare il reddito su base catastale

La domanda Una Sas ha come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, in particolare la coltivazione dei terreni. La sua ragione sociale contiene la dicitura «società agricola». Nessuno dei soci accomandatari, con residenza estera, ha conseguito la qualifica di Iap, pertanto nessuno è iscritto alla previdenza agricola. Date queste premesse, può questa impresa optare per il regime agevolato previsto dalla legge 296/2006 che consente di determinare il reddito di impresa su base catastale? In caso contrario la Sas deve applicare il regime ordinario. Si chiede se la società è soggetta agli Isa e alle disposizioni che regolano le società di comodo.

G. P. - Lecce

L’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006 dispone che le società di persone diverse dalle società semplici, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 99/2004, possono optare per la determinazione del proprio reddito di impresa in base alle risultanze catastali del fondo condotto. In particolare, per poter validamente effettuare l’opzione per la tassazione catastale, è necessario verificare che...