La società considerata holding dal 2024 comunica i finanziamenti aperti negli anni precedenti

La domanda Una società viene considerata holding dall’esercizio 2024 per il maggior valore delle immobilizzazioni finanziarie rispetto all'attivo. Pertanto, è necessario comunicare all'anagrafe tributaria i rapporti finanziari. Bisogna comunicare anche i finanziamenti aperti negli esercizi precedenti (nei quali non aveva l’obbligo di comunicazione)? È necessario comunicare negli esercizi successivi all’ottenimento dell’obbligo la chiusura dei rapporti finanziari aperti negli esercizi precedenti e quindi non comunicati?

D. C. - Milano

Il Dlgs 142/2018, in attuazione della direttiva Anti tax avoidance (Atad 1), ha introdotto anche per le “holding industriali”, che possono essere qualificate tali a norma dell’articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir e in ragione degli esiti del test di prevalenza di cui alla circolare Assoholding 2 in data 9 ottobre 2019, l’obbligo di comunicazione alla speciale sezione dell’Anagrafe tributaria (denominata Archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973) ...