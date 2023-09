La società neo costituita recupera la Super Ace nel modello Redditi SC 2023 Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Una srl, costituita il 1° ottobre 2021, il cui primo periodo d’imposta termina il 31/12/2022, che è il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per il quale spetta l’Ace innovativa, ha diritto all’Ace innovativa per tutti gli incrementi del primo periodo d’imposta (1/10/2021-31/12/2022) oppure solo per quelli effettuati nel 2021? È corretto procedere come affermato dall’agenzia delle Entrate con la faq del 30 marzo 2023 - Agevolazione Ace innovativa utilizzando il modello Redditi SC 2023?

A. B. - Pisa

Il tema del quesito è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022. All’Agenzia è stato chiesto se, nel caso di una società costituita il 1° luglio 2021 con capitale versato in danaro, si potesse ritenere il patrimonio di costituzione rilevante ai fini della Super Ace per 12 mesi o solo pro rata temporis. Più in generale, si chiedeva se il coefficiente della Super Ace va ragguagliato alla durata dell’esercizio, se diversa da 12 mesi

La risposta stabilisce che l’articolo ...