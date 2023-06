La Srl scrive tra i ricavi il valore dell’immobile donato da una persona fisica di Gianluca Dan

La domanda Qual è il trattamento contabile e fiscale di un immobile ceduto da un privato con un atto di donazione ad una società a responsabilità limitata immobiliare?

G. A. - Avellino

Come indicato dai paragrafi 47 e 48 del Principio contabile Oic16 le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore ...