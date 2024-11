La Stp veterinaria indica negli Isa la causa di esclusione con codice 6

La domanda Quale causa di esclusione deve indicare ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale in sede di predisposizione dei redditi la società tra professionisti (Stp) che svolge attività di veterinaria con codice Ateco 750000? Si ritiene che la causa di esclusione appropriata sia la numero 6 ma vorremmo una conferma in merito.

M. L. - Avellino

Nel caso descritto, la società tra professionisti (Stp) che svolge attività di veterinaria con codice ateco 750000 deve indicare la causa di esclusione numero 6 ai fini degli Isa in sede di predisposizione dei redditi. Tale causa di esclusione riguarda la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata. Infatti, come evidenziato nel contesto fornito, quando la particolare tipologia...