Lavori condominiali, così va suddivisa la detrazione in caso di comproprietà

La domanda

Sono proprietaria al 50% di un negozio con mia nipote che detiene l’altro 50%. Il negozio fa parte di un condominio. Durante l’anno 2023 il condominio ha eseguito lavori straordinari ai sensi del Dl 22 giugno 2012, n. 83 con diritto alla detrazione Irpef pari al 50%. Quest'anno l'amministratore ha inviato la certificazione relativa a tali lavori solo alla sottoscritta tramite e-mail, mentre a mia nipote non è stata mandata (non l'ha trovata nemmeno sul suo cassetto fiscale): è corretto o doveva essere inviata ad entrambe? Abbiamo entrambe diritto a detrarre in dichiarazione dei redditi la metà della detrazione in questione? Mia nipote, inoltre, ha già inviato la dichiarazione precompilata a fine maggio e ora non intende annullarla e rifarla per tale importo (se spettante). Se le spettasse la metà della detrazione sopra indicata, potrebbe inserire il rigo nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, partendo dalla seconda rata?

A. Z. - Reggio Emilia