Lavori in edilizia libera nel plafond di spesa con la detrazione del 50%

La domanda Sono un amministratore di condominio che ha aperto un titolo edilizio Scia nel 2022 per lavori di ristrutturazione, sostenendo negli anni 2022-2023 spese di ristrutturazione riferite a lavori inerenti al titolo edilizio per 260mila euro e lavori in edilizia libera per 30mila euro. Vorrei sapere se la somma dei lavori in edilizia libera debbano essere anch'essi conteggiati in riduzione dei limiti di spesa di 288.000 (96.000,00x3) determinando uno splafonamento di 2.000 oppure , non debbano essere conteggiati in riduzione al titolo

M. B. - Piacenza

Nel caso descritto, le spese sostenute per lavori in edilizia libera non devono essere conteggiate ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla detrazione del 50% (articolo 16-bis del DPR 917/1986), ma sempre che le stesse non fruiscano della stessa detrazione. I lavori in edilizia libera, infatti, non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio ma possono concorrere tra le spese detraibili come interventi di manutenzione straordinaria...