Lavori sulle parti comuni del condominio, vale il principio di cassa

La domanda

Una società Srl è proprietaria di un appartamento ad uso abitativo situato in condominio. Il condominio intende effettuare interventi sulle parti comuni, per i quali spettano le detrazioni ecobonus e sismabonus. I lavori inizieranno ad ottobre 2024 e si concluderanno a giugno 2025. Il condominio ha in previsione di pagare tutte le spese per tali interventi, con bonifico speciale, entro il 31 dicembre 2024, stante che le agevolazioni eco-sisma bonus, salvo proroghe, termineranno a fine anno. La società può detrarre le spese per le parti comuni in base alla data del bonifico effettuato dal condominio (e quindi a partire dall’anno 2024), secondo il criterio di cassa? Oppure deve seguire, anche per le spese relative alle parti comuni, il criterio della competenza e pertanto vale la data di fine lavori (e quindi giugno 2025)? In tal caso, salvo proroghe delle agevolazioni, alla società non spetterebbe alcuna detrazione.

A. P. VA