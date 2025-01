Lavoro autonomo, pagamento tracciato anche per le spese riaddebitate e non deducibili

La legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto nel reddito di lavoro autonomo l’obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.

Dal 1° gennaio...